Emniyet Teşkilatı Personelinin Terfi ve Emeklilik Durumları Açıklandı - Son Dakika
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Emniyet Teşkilatı Personelinin Terfi ve Emeklilik Durumları Açıklandı

Emniyet Teşkilatı Personelinin Terfi ve Emeklilik Durumları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personelinin belirlendiğini açıkladı. Teşkilatın amir sınıfı personellerinin 2024 yılı terfi ve emeklilik değerlendirmeleri tamamlanmış ve kararlar Bakan onayıyla yürürlüğe girmiştir.

19.07.2024 01:47
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(ANKARA)- Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personelinin belirlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu"nun amir sınıfı personellerin terfi ve emeklilik değerlendirmelerme sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Teşkilatımızda görevli Amir sınıfı personelimizin 2024 yılı terfi ve emeklilik değerlendirmelerini yapmak üzere toplanan Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarımız çalışmalarını tamamlamış ve kararları Sayın Bakanımızın onayları ile yürürlüğe girmiştir."

Kaynak: ANKA

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