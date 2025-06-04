Emrah Elveren'in Arkadaşı Canlı Yayında Gözaltında

BURSA'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in (34) birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., bir televizyon programında canlı yayında gözaltına alındı. Elveren'in cep telefonunun, kaybolmasının ardından, Ahmet Ş. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı. Program sırasında Emrah'ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

JASAT tarafından Yalova'ya getirilen Ahmet Ş.'nin, Elveren'in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haber- Kamera: Zehra BAYKAL (Bursa),