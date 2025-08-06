Emzirme Haftası Paneli Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesince, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla panel düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki "Emzirme: İlk ve En Değerli Hediye" başlıklı panelde, anne sütüyle beslenmenin fiziksel ve zihinsel gelişime katkıları, emzirme sürecinde annelerin karşılaştığı zorluklar ve sağlık uzmanlarının bu süreçteki rolü ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kendisinin de baba adayı olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse 1-1,5 ay içerisinde bizim de bir oğlumuz olacak. Göreve başladığımız gün itibarıyla Gaziosmanpaşa'da çocukların, gençlerin geleceği için mücadele edeceğimizi beyan ettik. Çocuklar, gençler mutlu olursa anneler mutlu olur. Anneler mutlu olursa eşleri mutlu olur. Dolayısıyla biz de mutlu oluruz." diye konuştu.

Karadeniz, anne sütünün teşvikine yönelik çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Gaziosmanpaşa'da hem mevcut hem de yeni yapılacak kamu binalarında mutlaka emzirme odalarının bulunması için gayret edeceğiz." dedi.

İlçe Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatma Canatar da bebek için en iyi besinin anne sütü olduğunu kaydederek, hayatlarının ilk 6 ayında sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranını artırma çalışmalarının, ilgili bakanlığın başlattığı program kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde Dr. Canatar sunum gerçekleştirirken, İlçe Halk Sağlığında görevli ebe Selime Çay, Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi aile terapisti Elvan Görmez ve Gaziosmanpaşa Belediyesi diyetisyeni Melis Ceren Balçık katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

Panel kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğünce hazırlanan lohusa paketleri anne adaylarına dağıtıldı.