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En değerli çocukların en özel günleri

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle düzenlenen 'Engelsiz sevgiye davet' adlı etkinlik, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Atakum Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Samsun Adliyesi'nde düzenlenen programa Samsun Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve diğer davetliler katıldı. Etkinlikte, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri sahne alarak büyük alkış aldı.

15.05.2024 18:06
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En değerli çocukların en özel günleri

SAMSUN - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle "Engelsiz sevgiye davet" adlı etkinlik düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Savcılığının destekleriyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Atakum Özel Eğitim Uyguluma Okulu ve Atakum Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile geleneksel olarak hazırlanan "Engelsiz sevgiye davet" adlı etkinlik düzenledi. Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğini yaptığı programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, savcılar, avukatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye personeli ile davetliler katıldı.

Açılış konuşması yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Engelliler haftasında engelli değil en değerli çocuklarımızı bizce çocuklsrımız engelli değil en değerli çocuklar. Bugün burada bu çocuklarımızı misafir ediyoruz. Başta sayın valimiz olmak üzere şehrimizin kıymetli protokolüyle ve adliyemizin çok kıymetli hakim ve savcılarıyla, ablalarıyla abileriyle bir araya getiriyoruz ve buradan bazı mesajlar vermek istiyoruz. Bu program geleneksel bir program. Yaklaşık 6 yıldır yılda bir kez yapıyoruz. Özel öğrencilerimizi, en değerli çocuklarımızı adliyemizde misafir ediyoruz. Onlarda bizlere hünerlerini sergiliyorlar" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı," Türk adaletinin sevgi dolu yüreği bütün vatandaşlarımızı kucakladığı gibi bizlerle birlikte özel çocuklarımızı da kucakladı. Ben özelikle başsavcımızın şahsında tüm adalet teşkilatına, mensuplarına teşekkürlerimi şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri sahne aldığı etkinlik büyük alkış topladı.

Kaynak: İHA

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