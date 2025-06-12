Endonezya, Cava Adası'na Dev Deniz Duvarı İnşa Edecek

CAKARTA, 12 Haziran (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, yatırımcıları Cava adasının kuzey kıyısı boyunca uzanacak dev bir deniz duvarı inşa etme projesine katılmaya davet etti.

Bayındırlık Bakanı Dody Hanggodo çarşamba günü yaptığı açıklamada duvarın, Cava'nın batısındaki Banten eyaletinden adanın doğusundaki Doğu Cava eyaletine kadar uzanacağını söyledi.

Bakan, projenin iklim değişikliği direncini artırmaya yönelik uzun vadeli yatırımları çekme konusunda bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Öte yandan Kabine Sekreteri Teddy Indra Wijaya, projenin hükümetin Cava'nın kuzeyindeki kıyı bölgelerini iklim değişikliği ve gelgit kaynaklı su basmaları risklerinden korumaya yönelik çalışmaları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

Wijaya, Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun dev deniz duvarı projesinin hazırlıklarını görüşmek üzere salı günü bir kabine toplantısı düzenlediğini de kaydetti.

Wijaya çarşamba günü Kabine Sekreterliği'nden yayımlanan açıklamada, "İnşa edilecek duvarın, gelgit kaynaklı su basmalarını önlemesi, kıyı bölgelerindeki arazi çökmesini azaltması ve temiz su rezervuarı olarak hizmet etmesi bekleniyor" dedi.