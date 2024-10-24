Endonezya, Çin Gemilerini Uzaklaştırdı - Son Dakika
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Endonezya, Çin Gemilerini Uzaklaştırdı

Endonezya, Güney Çin Denizi'nde Çin Sahil Güvenlik gemilerini bölgeden uzaklaştırdı.

24.10.2024 13:48
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Endonezya, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde faaliyet yürüten araştırma gemisine engel olan Çin Sahil Güvenlik gemilerinin bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, "Çin Sahil Güvenlik gemisi, dün, Kuzey Natuna Denizi'nde Endonezya'nın yetki alanına yeniden girdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hafta başında da Çin gemilerinin aynı bölgeye girdiği ve irtibat kurulan Çin Sahil Güvenliğinin bölgenin Pekin'in yetki alanının bir parçası olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Endonezya'da devlete ait petrol şirketi PT Pertamina'nın "araştırma faaliyetinin" kesintiye uğratılmaya çalışıldığına işaret edilen açıklamada, Endonezya Sahil Güvenlik gemilerinin, ihlallerine devam ettiği iddia edilen Çin gemilerine müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Endonezya Deniz Güvenlik Ajansı, sismik araştırma faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve Endonezya'nın egemenlik ve hükümranlık haklarının korunmasını sağlamak için Kuzey Natuna sularında yoğun devriye ve izleme faaliyetlerine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanında Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin dışında ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Endonezya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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