Endonezya'da dang hummasıyla mücadele için ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Endonezya'da dang hummasıyla mücadele için ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde dang hummasının yayılmasını önlemek amacıyla sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Bir işçi, 28 Şubat 2024 tarihinde çekilen fotoğrafta ilaçlama yaparken görülüyor.

29.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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BOGOR, 29 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde dang hummasının yayılmasını önlemek için sivrisineklere karşı ilaçlama yapan bir işçi, 28 Şubat 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, 28 Şubat, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da dang hummasıyla mücadele için ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da dang hummasıyla mücadele için ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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