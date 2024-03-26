Endonezya'da Genel Seçimlerde Hayatını Kaybeden Sandık Görevlilerinin Sayısı 181'e Yükseldi

Fatih Erbakan: MKYK üyesi böyle bir karar alma yetkisi yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.