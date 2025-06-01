CAKARTA, 1 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 8 kişiye halen ulaşılamıyor.
Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkan Vekili Mamang Fatmono cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekipleri bugün 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kalan 8 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.
Fatmono, yerel arama ve kurtarma ofisinden gelen personelin sayısının cuma günü 10 iken cumartesi günü itibarıyla 27'ye çıkarıldığını belirtti.
Yetkili, Cirebon kentinin Bobos köyünde bulunan Gunung Kuda madeninde yaşanabilecek heyelanların kurtarma çalışmaları açısından risk oluşturduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Heyelan: 17 Ölü, 8 Kayıp - Son Dakika
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