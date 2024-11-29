KUZEY SUMATRA, 29 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang bölgesinin Sembahe köyünü vuran heyelanın ardından sahada çalışan kurtarma ekibi üyeleri, 28 Kasım 2024. (Fotoğraf: Alberth Damanik/Xinhua)
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Kasım 2024'te başlayıp 2025'e kadar sürmesi beklenen yağmur mevsiminin zirveye ulaşması nedeniyle doğal afet riski konusunda uyarı yayımlamıştı.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Heyelan: Doğal Afet Uyarısı - Son Dakika
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