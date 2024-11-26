Endonezya\'da Heyelan ve Sel: 13 Ölü

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KUZEY SUMATRA, 26 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin iki ayrı bölgesinde cumartesi gecesi meydana gelen heyelan ve sel felaketlerinde 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Eyalet Afet Yönetimi ve Afet Azaltma Ajansı Acil Durum, Ekipman ve Lojistik Birimi Başkanı Sri Wahyuni Pancasilawati pazar günü yaptığı açıklamada, Deli Serdang ve Karo bölgelerinde toprak kaymaları ve ani sel baskınları meydana geldiğini, Deli Serdang'da güçlü akıntıların dört evi ve bir binayı sürüklemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.