GÜNEY TANGERANG, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da Ramazan ayı boyunca halka destek amacıyla temel gıda maddelerini önemli ölçüde indirimli fiyatlarla sunan Ucuz Gıda Pazarı Programı uygulamaya kondu.
Bu programla gıda stoklarını güçlendirmek, fiyat istikrarını sağlamak ve halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimini artırmak amaçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Ramazan İçin Ucuz Gıda Programı - Son Dakika
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