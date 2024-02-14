Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti.
Yerel kaynaklara göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 13.00'te sona erdi.
Sandıklar bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Seçim, 10 köyde ise fırtına ve seller nedeniyle ertelendi.
Oyların sayılmaya başladığı, resmi sonuçların açıklanmasının ise bir ay sürebileceği kaydedildi.
Adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, devlet başkanı seçiminin ikinci turu 26 Haziran'da yapılacak.
Devlet başkanlığı görevi için 3 aday yarışıyor
Seçim kampanyası süresinin 10 Şubat'ta resmen sona erdiği ülkede, devlet başkanlığı için 3 aday yarıştı.
Halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto, eski Orta Java Valisi 55 yaşındaki Ganjar Pranowo ve eski Cakarta Valisi Anies Baswedan devlet başkanlığı koltuğu için yarışırken, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu olan Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka ise bu yarışta Subianto'nun yardımcısı olarak seçimlere katıldı.
3 saat dilimine sahip ülkede, yerel saatle 13.00'te sona eren seçimde, seçmenlere, devlet başkanı ve yardımcısı, ulusal, vilayet, bölge ve naiplik ile kent seviyesinde temsilcilerini belirleyebilecekleri 5 pusula verildi.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Seçimler Yapıldı - Son Dakika
Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Evgar'ın ev hanımı olan Bahar karakterine verdiği canlı performans izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Evgar'ın eleştiren arkadaşına verdiği güçlü cevap da alkış aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?