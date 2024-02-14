Endonezya'da Seçimler Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'da Seçimler Yapıldı

Endonezya\'da Seçimler Yapıldı

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti. Oyların sayılmaya başladığı, resmi sonuçların açıklanmasının ise bir ay sürebileceği kaydedildi. Adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, devlet başkanı seçiminin ikinci turu 26 Haziran'da yapılacak.

14.02.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti.

Yerel kaynaklara göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 13.00'te sona erdi.

Sandıklar bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Seçim, 10 köyde ise fırtına ve seller nedeniyle ertelendi.

Oyların sayılmaya başladığı, resmi sonuçların açıklanmasının ise bir ay sürebileceği kaydedildi.

Adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, devlet başkanı seçiminin ikinci turu 26 Haziran'da yapılacak.

Devlet başkanlığı görevi için 3 aday yarışıyor

Seçim kampanyası süresinin 10 Şubat'ta resmen sona erdiği ülkede, devlet başkanlığı için 3 aday yarıştı.

Halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto, eski Orta Java Valisi 55 yaşındaki Ganjar Pranowo ve eski Cakarta Valisi Anies Baswedan devlet başkanlığı koltuğu için yarışırken, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu olan Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka ise bu yarışta Subianto'nun yardımcısı olarak seçimlere katıldı.

3 saat dilimine sahip ülkede, yerel saatle 13.00'te sona eren seçimde, seçmenlere, devlet başkanı ve yardımcısı, ulusal, vilayet, bölge ve naiplik ile kent seviyesinde temsilcilerini belirleyebilecekleri 5 pusula verildi.

Kaynak: AA

Endonezya, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Seçimler Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da Seçimler Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement