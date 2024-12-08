SUKABUMİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden hala haber alınamıyor. Yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada sel ve heyelan nedeniyle eyaletteki yüzlerce evin ve altyapının zarar gördüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Sel ve Heyelan: 5 Ölüm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?