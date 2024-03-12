CAKARTA, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Kurumu tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre eyaletteki 12 bölgenin beşinde afet acil durumu ilan edilirken, sel ve toprak kaymalarında 1.500'den fazla ev, 50'yi aşkın ibadet yeri ve 10'dan fazla yol hasar gördü.
Geçtiğimiz Perşembe günü sağanak yağmurun tetiklediği sel ve toprak kaymaları Batı Sumatra'yı vurmuş ve 70.000'den fazla kişiyi daha güvenli yerlere sığınmak zorunda bırakmıştı.
Endonezya, yağmur sezonunda hidrometeorolojik afetlerle sık sık karşılaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da sel ve toprak kaymaları: Can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, İstanbul'da MLKP'ye yönelik yapılan son operasyonlardan biri olup, 22 Eylül 2023 tarihinde başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaparken üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi. İnan'ın cenazesi, Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi. İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti ve İsmet İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını ifade etti.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı resimler büyük ilgi gördü. Sergi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Sağlık çalışanları, resimleriyle usta ressamlara taş çıkardı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Adayların çoğunluğu Anadolu liselerinden oluşuyor.
DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle Bursa'da bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı. Yardımlar, Ramazan ayı boyunca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, toplumsal dayanışmanın gücünü göstermekten gurur duyduklarını belirtirken, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Eski ise yardımların ihtiyaç sahiplerine destek olmasını umduklarını ifade etti.
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir Konak'ta, motosiklet sürücüsünün tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçtu. Sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, tek teker üstünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?