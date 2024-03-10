- Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 ölü
SUMATRA - Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybederken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Sumatra adasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 2 kişinin sel nedeniyle yaralandığını doğrulayan yetkililer, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 80 bini aşkın kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklanırken, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirdeki yaklaşık 20 bin evin çatıya kadar suya gömüldüğü aktarıldı. Bölgede devam eden elektrik kesintileri ve yolları kaplayan çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.
Şiddetli yağışlar Kuzey Sumatra bölgesinde aralık ayında da etkili olmuş, sel ve toprak kaymalarında en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 ölü - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, sahasında konuk ettiği İzmirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. Yakup Karakum ve Alper Önal'ın attığı gollerle Alaçatıspor, galibiyetini aldı ve ligdeki 5. sıradaki yerini korudu. Bir sonraki maçlarını Bilecik 1969 ile deplasmanda oynayacaklar.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı.
Aydın'ın sevilen simalarından olan Halis Günday, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Günday, siyaset ve iş dünyasında tanınan bir isimdi ve Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştu.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.
Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Gelibolu'ya geldi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?