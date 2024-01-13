Endonezya\'nın Bandung kentinde şiddetli yağmur ve taşan nehir sonucu yerleşim yeri sular altında kaldı

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BANDUNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Bandung kentine bağlı Dayeuhkolot'ta şiddetli yağmur ve taşan nehir yüzünden sular altında kalan yerleşim yeri, 12 Ocak 2024. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)
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