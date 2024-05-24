Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentinde Vesak Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar kapsamında çeşitli ritüeller gerçekleştirildi ve Budist tapınakları ziyaret edildi.
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24.05.2024 17:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da Vesak Günü kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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