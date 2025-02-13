Endonezya'da Yanardağ Alarmı - Son Dakika
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Endonezya'da Yanardağ Alarmı

Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik faaliyetler artınca alarm seviyesi yükseltildi.

13.02.2025 18:24
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CAKARTA, 13 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerde artış görülmesi üzerine perşembe günü alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Yeniden faaliyete geçen Lewotobi Laki-Laki'de son birkaç gündür sürekli olarak volkanik patlamalar yaşandığı bildiriliyor.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Kurumu Başkanı Muhammed Vefid, "Derin volkanik depremlerde büyük artış görülüyor. Bu da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın magma odasındaki magma faaliyetlerinin yoğunluğunun arttığı ve daha sığ derinliklere doğru hareket ettiği anlamına geliyor" dedi.

Kurum, insanlara alarm durumunda kalma ve 6 kilometre yarıçapındaki tehlike bölgesinden uzak durma çağrısında bulunurken, artan ani ve sıcak buhar içeren tehlikeli patlama olasılığı nedeniyle de yanardağın güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerindeki 7 kilometrelik genişletilmiş tehlike bölgesinde son derece dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.

Kaynak: Xinhua

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