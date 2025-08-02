Endonezya\'da Yanardağ Patladı

CAKARTA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasında iki kez faaliyete geçmesiyle gökyüzünde 18 kilometreye kadar yükselen kül bulutu oluştu.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nin verilerine göre, ilk patlama cuma günü yerel saatle 20.45'te meydana geldi ve 10 kilometre yüksekliğinde kül bulutu oluşturdu. Daha şiddetli olan ikinci patlama ise cumartesi günü saat 01.26'da gerçekleşti ve kül bulutları 18 kilometreye ulaştı. Gri-siyah renkli volkanik küllerin güneybatı, batı ve kuzeybatı yönlerine doğru sürüklendiği gözlemlendi.

Patlamalar, volkan gözlem istasyonundan duyulan şiddetli gürültüler eşliğinde gerçekleşti. Sismik veriler, en büyük patlamanın maksimum genliğinin 47,3 mm olduğunu ve 14 dakika 5 saniye sürdüğünü ortaya koydu.

Yanardağ için en yüksek alarm seviyesi olan 4. seviye uyarısı sürüyor.

Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri kraterin 6 kilometrelik yarıçapı içinde ve patlama merkezinin güneybatı-kuzeydoğusundaki 7 kilometrelik alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Yağmurun yol açabileceği lav seline karşı bazı köyler uyarıldı. Yerel yetkililer ayrıca, volkanik külün yol açabileceği sağlık risklerine karşı halka maske takmalarını tavsiye etti.

Doğu Nusa Tenggara'daki Komodo Uluslararası Havalimanı'nda cumartesi günü yaşanan patlamalar nedeniyle uçuşlarda iptal ve gecikmeler yaşandı.