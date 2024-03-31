Endonezya Devlet Başkanı Çin'e Yurt Dışı Ziyareti İçin Geldi

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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde devlet başkanı seçilen halihazırdaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto, seçimi kazandıktan sonra ilk yurt dışı ziyareti için Çin'e geldi.

Devlet televizyonu CGTN'in haberine göre, Subianto, üç günlük ziyaret için bugün Pekin'e ulaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle ülkede bulunan Subianto, Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ile de görüşecek.

Ekimde görevine başlayacak Subianto'nun ziyarette "ikili ilişkileri ve ortak kaygı konusu olan meseleleri ele alacağı" kaydedildi.

Görevdeki Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019'dan bu yana Savunma Bakanlığı görevini yürüten Subianto, Widodo'nun görev süresi dolduğu için aday olmadığı seçimlerden galip ayrılmıştı.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 20 Mart'ta, Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.

Subianto'nun devlet başkanlığında, onunla birlikte aday olan, Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka da devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlenecek.