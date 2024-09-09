Widodo, Yeni Başkent Nusantara'da Kalacak - Son Dakika
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Widodo, Yeni Başkent Nusantara'da Kalacak

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görev süresinin son günlerini yeni başkent Nusantara'da geçireceği açıklandı. Başkanlık Sarayı'nın inşası tamamlandı ve Widodo, 11 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında burada kalacak.

09.09.2024 14:46
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Endonezya'da ekimde görevi devredecek Devlet Başkanı Joko Widodo'nun iktidardaki kalan günlerini yeni başkent Nusantara'da geçireceği açıklandı.

???????The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Nasbi, yeni başkent Nusantara'daki Başkanlık Sarayı'nın inşasının bittiğini ve Widodo'nun 11 Eylül-19 Ekim arasında burada kalacağını duyurdu.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurmuştu.

Subianto'nun, 20 Ekim'de düzenlenecek yemin töreniyle görevi Widodo'dan devralması bekleniyor.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı, 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Joko Widodo, Endonezya, Politika, Güncel, Son Dakika

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