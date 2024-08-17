Endonezya\'nın yeni başkenti Nusantara\'da bağımsızlık günü kutlandı

Güncel

PENAJAM PASER Endonezya'da 79'uncu bağımsızlık günü, inşası süren yeni başkent Nusantara'da kutlandı.

Nusantara'daki kutlamalara Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve üst düzey devlet görelileri dahil yaklaşık 1300 yetkili ve davetli katıldı.

Bu kapsamda, Widodo ve kabine üyeleri Nusantara'da yeni inşa edilen Garuda Başkanlık Sarayı'ndaki kutlamalarda yer aldı.

Öte yandan, Garuda Başkanlık Sarayı'ndaki kutlamalarla eş zamanlı olarak başkan yardımcısı Ma'ruf Amin'in riyasetinde Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda da etkinlikler düzenlendi.

Nusantara'da 79'uncu bağımsızlık günü dolayısıyla 5 binden fazla polis ve asker konuşlandırıldı.

Widodo, mesaisini temmuz sonlarına doğru yeni başkanlık sarayında sürdürmeye başlarken 12 Ağustos'ta burada ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etmişti.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı, 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.