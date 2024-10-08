Endonezya Turizmine Ortadoğu Çatışmaları Etkisi

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CAKARTA, 8 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların, Endonezya'ya gelen yabancı turistleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Uno, dengesiz jeopolitik durum nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandığını belirtti.

Uno, Pazartesi günü başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, "Bölgedeki dengesiz durum, Ortadoğu ülkeleriyle olan uçuşlarda gecikmelere yol açtı. Ortaya çıkan çatışmalar dolaylı şekilde yabancı turistlerin, Endonezya gibi tatil ve kişisel seyahat mekanlarına uçma isteğini azaltabilir. Turistler ziyaretlerini erteliyor ve harcamalarını kısıyor" ifadelerini kullandı.

Endonezya hükümeti, 2024'te en az 14,3 milyon yabancı turist ağırlamayı umuyor. Endonezya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ağustos itibarıyla ülkeye 9,09 milyon yabancı turist gelmiş durumda.