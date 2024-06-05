Endonezya Yeni Başkente Taşınıyor - Son Dakika
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Endonezya Yeni Başkente Taşınıyor

Endonezya Yeni Başkente Taşınıyor

Endonezya'da mevcut başkent Cakarta'nın doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının fazla kullanımı nedeniyle hızla batması üzerine yeni başkent inşası tamamlanmak üzere. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde incelemelerde bulunarak yeni başkentin yapımının yüzde 80 tamamlandığını belirtti. Yeni başkente taşınmanın gelecek ay başlayacağı ve ağustosta resmen faaliyete geçeceği planlanıyor. Ancak çevreciler, taşınmanın çevre kirliliğini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

05.06.2024 13:03
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Endonezya'da mevcut başkent Cakarta'nın doğal afet, altyapı sorunu ve yer altı sularının fazla kullanımına bağlı olarak hızla "batması" nedeniyle yeni başkente taşınma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkentte yapımı devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Yeni başkente taşınmanın yüzde 80 tamamlandığını belirten Widodo, temiz suyun bağlanmasıyla gelecek ay yeni ofisinden çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Yapımı devam eden Başkanlık Sarayı önünde konuşan Widodo, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz." dedi.

Nusantara'daki su deposunda incelemelerde bulunan ve üniversite ile okulların temel atma törenlerine katılan Widodo, havalimanı inşaatının da ağustosta tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Bu arada, 2019'da duyurulan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen başkentin taşınması planının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapının sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da aktarmıştı.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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