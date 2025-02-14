Enerjisa Enerji, Girişimcilik Programlarına Başvuruları Açtı - Son Dakika
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Enerjisa Enerji, Girişimcilik Programlarına Başvuruları Açtı

Enerjisa Enerji, Girişimcilik Programlarına Başvuruları Açtı

Enerjisa Enerji, inovasyonu teşvik eden NAR ve İVME programlarının başvurularını girişimcilere açtı. Bu programlar, çalışanların yenilikçi fikirlerini destekleyerek girişim ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor. Son başvuru tarihi 7 Mart.

14.02.2025 10:44  Güncelleme: 10:46
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ELEKTRİK dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, inovasyonu teşvik eden Kurum İçi Girişimcilik Programı NAR'ın 11'inci dönem ve Açık İnovasyon Programı İVME'nin 5'inci dönem başvurularını tüm girişimcilere açtı. Çalışanların girişimci ruhunu ortaya çıkarmak, yenilikçi fikirleri haya geçirmek ve girişim ekosistemini güçlendirmek amacıyla tasarlanan bu programlar hem şirket içindeki projelerin gelişmesine hem de startupların ölçeklenmesine destek olmayı hedefliyor. Son başvuru tarihi ise 7 Mart.

2015 yılında başlatılan NAR Kurum İçi Girişimcilik Programı, Enerjisa çalışanlarının yenilikçi fikirlerini destekleyerek iç girişimciliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında bugüne kadar yatırıma değer 11 fikir desteklenmiş olup, bunlardan biri olan MIOTE, sektörde fark yaratan başarılı bir spin-off olarak konumlandı. NAR Programı, çalışanların fikir sahibi olmanın ötesine geçerek bu fikirleri hayata geçirebilecek girişimciler haline gelmelerini sağlıyor. Süreçleri iyileştiren, kaynak verimliliğini artıran ve enerji sektörüne değer katabilecek projeler önceliklendirilerek çalışanlar, inovatif iş modelleri geliştirmeye teşvik ediliyor.

"TÜM GİRİŞİMCİLERİ PROGRAMLARIMIZA DAVET EDİYORUZ"

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, inovasyonun enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu programlar kapsamında birçok yenilikçi fikrin geliştirilmesine destek verdik. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine sağladığımız katkıyla, geleceğin enerji çözümlerini birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar girişimlerin projelendirilmesine destek olurken, enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten girişimlerin finansmana erişimini de kolaylaştırdık. Ayrıca, yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eden adımlar attık. Enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sürdürülebilir inovasyonu desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İVME Açık İnovasyon Programı, enerji sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek sağlayarak, ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini ve ölçeklenmesini amaçlıyor. Şimdiye kadar 30 startup ile iş birliği yapılarak bu girişimlerin ürün test süreçlerine finansal destek sağlandı. Bu program, girişimcilere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Enerjisa'nın geniş müşteri ağı ve sektör deneyimi ile startupları buluşturarak onların büyüme yolculuklarını hızlandırıyor. İVME süreci kapsamında birçok girişimin ürünleri test edilirken, projelendirme ve ölçeklenme aşamalarında da destek sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Çalışan Buluşları Programı kapsamında 3 patent başvurusu gerçekleştirildi. Bu girişim, çalışanların sektöre yön verecek projeler geliştirmesini teşvik ederken, şirketin inovasyon kapasitesini artırmayı da hedefliyor.

Enerji sektöründe dönüşümün bir parçası olmak isteyen herkes, 7 Mart'a kadar başvuruda bulunabilir."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerjisa Enerji, Girişimcilik Programlarına Başvuruları Açtı - Son Dakika

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