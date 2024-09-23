Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı - Son Dakika
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Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

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Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin rapor hazırlandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda söz konusu ısırığın, kim tarafından yapıldığının kesin olarak henüz belirlenemediği bildirildi.

23.09.2024 13:48
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Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın kim tarafından yapıldığı hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliğiyle mütalaa edildiğini belirtti.

ISIRIĞIN GERÇEKLEŞME ZAMANI BELİRLENDİ

Raporda, 8 yaşındaki kızın ağabeyi Enes Güran ile annesi Yüksel Güran'a ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında kuruldaki muayene tarihi olan 27 Ağustos itibarıyla gerçekleşme zamanının 3-6 günle (21-24 Ağustos) uyumlu olduğu aktarılan raporda, anılan lezyonların mor renkli, ark (yarım daire/hilalvari) görünümlü, bütünlük arz eden kesintisiz lezyonlar olup tipik diş izlerine ait kesici kenar ve derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibarıyla insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade edildi.

TANIYA ELVERİR ÖLÇÜDE DEĞİL

Söz konusu raporda; "Adli Tip Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği" tespitine yer verildi. Sonuç olarak eldeki tüm verilerle ağabeyinin kolundaki ısırığın "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu" hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.

Narin\'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Akdemir:
    narin güzel kızımız sen nurlar içinde uyu hepimiz eninde sonunda yanına geleceğiz inşallah bunun hesabını sen kendin soracaksın 23 1 Yanıtla
  • Su Ya:
    Günde 5-6 saat bu olay ile ilgili canlı yayın yaparken, bir anda herkesin sus pus olduğu bu dönemde, sizin hala narin güran haberlerini yapmanız birilerinin tepkisine neden olmasın... Çünkü ulusal medyadaki birçok muhabir bu olayla ilgili haber yaptığı için tehditler aldığını söylemekte... Bu da bu olayın nerelere gittiğini gösterir nitelikte, çıkan raporda ortada... 11 5 Yanıtla
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