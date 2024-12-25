(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Enes Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Patlamada yaşamını yitiren Enes Kırmızı(28) için Altay Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekilleri, Kırmızı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Enes Kırmızı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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