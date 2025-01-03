Enflasyon 2024'te Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Enflasyon 2024'te Düşüşe Geçti

TÜFE, Aralık 2024'te yıllık %44,38, aylık ise %1,03 artış gösterdi. Yİ-ÜFE'de artış %0,4.

03.01.2025 10:46
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 oldu.

Böylece TÜFE, aylık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 3,92, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'te yüzde 4,15 olarak hesaplanmıştı.

Yıllık enflasyon da TÜFE'de Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak belirlendi. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de 31,2 olarak tespit edilmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomist, Aralık 2024'te TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

0,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,16

1,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,18

1,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64

0,250,410,073,030,090,694,016,776,501,38
Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,493,23

-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94
Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,980,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68
Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,752,97

1,530,290,2410,880,132,651,554,783,41,37
Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,432,88

-0,200,841,710,910,173,555,247,831,941,29
Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66
Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

3,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

3,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,50

3,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

4,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

6,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6

6,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09
Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

5,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37
Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

6,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75
Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

6,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09
Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

5,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24
Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

5,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47
Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

5,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Güncel, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon 2024'te Düşüşe Geçti - Son Dakika

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