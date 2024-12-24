Engelleri Aşarak Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Engelleri Aşarak Başarıya Ulaştı

Engelleri Aşarak Başarıya Ulaştı

Görme engelli Azize Dinç, 50 yaşında memur oldu ve üniversite eğitimine başladı.

24.12.2024 18:17
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Diyarbakır'da görme engelli 3 çocuk annesi Azize Dinç (50) katıldığı sınavlarda sağladığı başarıyla önce memur olarak atandı, ardından üniversiteli oldu.

Kentte yaşayan Dinç, göz tansiyonu nedeniyle 8 yaşında görme yetisini kaybetti.

Dinç, 14 yaşında başladığı ilkokulun ardından, ortaokul ve lise eğitimini de tamamladı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan Dinç, aldığı puanla bir kamu kurumuna memur olarak atandı.

Daha sonra görme engelli bir kişiyle evlenen ve 3 çocuğu olan Dinç, üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek için yeniden ders çalışmaya başladı.

Sesli ders vidolarını dinleyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Dinç, aldığı puanla geçen yıl Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrenim görmeye başladı.

49 yaşında üniversiteli olan görme engelli 3 çocuk annesi Dinç, sağladığı başarıyla tüm gençlere örnek olmak istiyor.

"Hayatta yaşamak için gayret göstereceğiz"

Bu yıl 2. sınıfta öğrenim gören Dinç, AA muhabirine, engeline rağmen hem çalıştığını hem okuduğunu hem de çocuklarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

"Her şeyin bir bedeli vardır. Mutlaka zorluk yaşayacağız. Zorluk olmadan da zaten güzellik olmaz." diyen Dinç, yaşamında hep buna inandığını belirtti.

Dinç, bu düşünceyle pes etmeden çalıştığını ve hayatının her alanında kazandığını anlatarak, "Bazı arkadaşlarımız engelli olduğundan dolayı hayattan kopuyorlar. Kesinlikle kopmasınlar. Engel de bir kaderdir. Hayatta yaşamak için gayret göstereceğiz. Öğrencilerin her zaman beni örnek almalarını istiyorum. Ne olursa olsun pes etmemeleri gerek." dedi.

Bir kurumda memur olarak görev yaptığını anlatan Dinç, üniversiteye gittiğinde de arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirtti.

Dinç, "Otobüste yanımda oturan arkadaşa iletişim fakültesinde ineceğim diyorum. Sağ olsunlar bana oraya ulaştığımızda söylüyorlar." diye konuştu.

Evlendiklerinde de görme engelli eşiyle ailelerinden uzakta bir evde yaşamayı tercih ettiklerini belirten Dinç, "Kendimizi ispatlamak istedik ve bunu başardık. Üç çocuğumuzu büyüttük. Okumak için de geç değil. Yaşımız 16 da olsa 70 de olsa her zaman bilgiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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