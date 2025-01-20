Engelli Adaylara Sınavda Kolaylık - Son Dakika
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Engelli Adaylara Sınavda Kolaylık

Engelli adaylar, 4 Şubat’tan itibaren raporlarını göstermeden sınav taleplerini online yapabilecek.

20.01.2025 16:22
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara katılmak isteyen engelli adayların, rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini, başvuru merkezlerine gitmeden ve raporunu göndermeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 4 Şubat itibarıyla elektronik ortamdan yapabileceklerini bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Ersoy, "Dijital Devlet" anlayışının kamu hizmetlerinde bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak engeli/sağlık sorunu bulunan adaylara sınav başvuru işlemlerinde kolaylık sağlandığını belirtti.

Ersoy, "Engelli adaylar, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini (okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı, araç-gereçle sınava alınma, büyük punto basılı soru kitapçığı gibi) başvuru merkezlerine gitmeden ve Başkanlığımıza rapor/belge göndermeden AİS üzerinden 4 Şubat'tan itibaren elektronik ortamda yapabilecekler." bilgisini paylaştı.

Adayların engel/sağlık durum bilgilerini ve sınav uygulama taleplerini "ais.osym.gov.tr" adresinden ÖSYM'ye iletebilmeleri için sağlık raporlarında yer alan verilerinin Sağlık Bakanlığının ilgili sistemlerinde dijital olarak bulunması, e-rapor sisteminde kayıtlı ve kayıtlı rapordaki tanı ile engel oranlarının uygun olarak düzenlenmiş olması gerektiğini aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

?"Adayların bu hizmeti kullanabilmesi için 20 Ocak'tan itibaren kullanıma açılan ve AİS profillerinde yer alan 'E-Rapor Bilgilerim' sekmesi üzerinden sağlık raporlarının geçerlilik süresini, hastalık tanılarını ve varsa engel oranlarını kontrol etmeleri, hastalık tanı ve engel oranlarını görüntüleyemeyenlerin raporlarını aldıkları hastanelere başvurarak raporlarındaki bilgilerin dijital ortama aktarılması talebinde bulunmaları olası aksaklıkların önüne geçecektir."

Kaynak: AA

Bayram Ali Ersoy, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Ösym, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Adaylara Sınavda Kolaylık - Son Dakika

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