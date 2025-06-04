Engelli Aileye Vali Ziyareti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, görme engelli Ali Dağ ve ailesini tadilatı yaptırılarak eksiklikleri giderilen evlerinde ziyaret etti.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında 4 çocuk babası görme ve kısmi işitme engelli Ali Dağ ile ilgili yapılan paylaşımların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Dağ ailesinin eksiklerinin giderilmesi için talimat verdi.

Bunun üzerine ailenin yaşadığı merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşadığı evi ziyaret eden yetkililer, evde tespit edilen eksiklerin giderilmesi ve gerekli tadilatın yapılması için çalışma başlattı.

Vali Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger aileyi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tadilatı tamamlanan ve yeni eşyalarla donatılan evlerinde ziyaret etti.

Çiftin çocuklarıyla ilgilenerek aileyle sohbet eden Köşger, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Köşger, ziyaret sonunda gazetecilere, Dağ'ın tedavisi için gerekenleri yaptıklarını söyledi.

Durumu yakından takip ettiğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Öncelikle Ali Bey'in tedavisini yaptıracağız. Gözüyle ilgili tedavi edilebilir mi, edilemez mi ona baktırıyoruz. Tedavi olduktan sonra kalıcı bir iş bulmasıyla ilgili devletimiz gereken desteği sağlayacak. Konutla ilgili talepleri var. Buradaki mevcut konutu elden geçirerek daha yaşanılabilir hale getirdik. Ali Bey'e zaten devletimiz sosyal medyada çıkmadan önce de yapması gereken tüm yardımları yapıyordu. Devletimizin bu gibi durumlarda vatandaşımızı mağdur, mahrum bırakmamak üzere yaptığı düzenlemeler ve yardımlar var. Engelli maaşı kendisine zaten bağlanmıştı. Sosyal ekonomik destek dediğimiz destekleri alıyordu. Eğitimle, elektrikle ilgili yardımları zaten alıyordu. Ali Bey'in çok güzel yavruları var. Onların okullarını da takip edeceğiz."