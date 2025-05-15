Engelli Araç Alımında Düzenleme Talebi

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alımlarında fiyat limiti, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir yararlanma sınırı getirilmesinin engelli bireylerin araçları almalarına engel olduğunu belirtti.

Fatih Erbakan, 10–16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, partisinin TBMM'ye sunduğu yasa tekliflerinin bu konuda kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

"Sadece belirli gün ve haftalarda değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Erbakan, engellilere yönelik yapacakları hizmetleri şöyle sıraladı:

"Trafik ışıklarında, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda mevcut olan anons sistemlerini iyileştireceğiz. Anons sistemi olmayan tüm trafik ışıklarına, toplu taşıma araçlarına ve duraklara anons sistemleri kuracağız. Mevcut parkları ve oyun bahçelerini, engellilerin erişebilirliğini sağlayacak şekilde yeniden yapılandıracağız. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınmasını saylayacağız. Engelsiz ulaşım araçlarının tüm illerde olmasını sağlayacağız.

"İstihdam teşvik edilecek"

İktidarımızda engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve medikal ürünlere tamamen bedelsiz erişmeleri için gerekli çalışmaları yapacağız. Çalışamaz durumda olan engelli vatandaşımıza verilen aylık ile geçinilmesi mümkün değildir. Bunların aylıklarının artırılması sağlanacak.Engelli vatandaşlarımızın ise iş hayatına katılımı, istihdamı ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması partimiz için birincil önemdedir. TÜİK verilerine göre, ülkemizde yüzde 12,5 oranıyla 10 milyon engelli vatandaşımızın olması nedeniyle, kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma oranını güncelleyerek yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükselteceğiz."

"10 yılda bir yararlanma süresi de 5 yılda bire indirilecektir"

Erbakan, iktidara geldiklerinde engelli maaşı bağlanması konusunda engelli bireyin ailesinin gelirini değil, engelli bireyin kişisel gelirini dikkate alacaklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alımlarında fiyat limiti, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir yararlanma sınırı getirilmesinin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak donanıma sahip olan araçları almalarına engel olduğunu belirtti. Erbakan, "Bu konuda yapılacak olan bir düzenleme ile fiyat limiti sınırı kaldırılıp yerine 1600 cc motor hacmi sınırı getirilecek. 10 yılda bir yararlanma süresi de 5 yılda bire indirilecektir" dedi.