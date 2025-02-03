Engelli Arkadaşların Şehir Turu Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelli Arkadaşların Şehir Turu Hayali Gerçekleşti

Antalya'da iki engelli arkadaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e gönderdikleri mesajla özel otobüs tahsisi ile şehri gezme fırsatı buldu. Unutulmaz bir gün geçiren gençler, doğum günleri de kutlandı.

03.02.2025 22:51
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Otobüsle şehir turu hayali 'bir mesajla' gerçek oldu

Otobüsle şehri gezmeyi çok seven iki engelli arkadaş, Başkan Böcek'e mesaj atınca onlara özel otobüs tahsis edildi

Gençler, Antalya'da en çok gitmek istedikleri yerleri gezdi

ANTALYA - Antalya'da otobüsle şehri gezmeyi çok seven iki engelli arkadaşın hayali gerçek oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e mesaj atan iki gencin bu isteği kısa sürede yerine geldi. Otobüsle Antalya'da en çok gitmeyi sevdikleri yerleri gezen iki arkadaşın mutlulukları gözlerinden okundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Mustafa Kart ve Sırrı Can Sümer, seyahat etmeyi çok seviyor, ancak engelli ve araçları olmadığı için çok fazla gezemiyor. Engelli bireyler Mustafa Kart ve Sırrı Can Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e bir mesaj atarak, Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsü ile şehri gezmek istediklerini belirtti. Mustafa Kart ve Sırrı Can Sümer'in bu istediğini karşılıksız bırakmayan Başkan Muhittin Böcek, iki gence otobüs tahsis ederek, istediği yerleri gezmelerini sağladı.

Başkan Böcek'ten engelli gençlere şehir turu

Başkan Muhittin Böcek'in özel misafiri olan Mustafa Kart ve Sırrı Can Sümer, evlerinden alınarak halk otobüsüyle şehri gezmeleri sağlandı. Şehir manzarası izlemek için Masadağı ve Kepez seyir terasına giden Mustafa ve Sırrı Can, Antalya manzarası izlemenin keyfini yaşadı. Otobüsle gezerken mutlulukları gözlerinden okunan Mustafa ve Sırra Can, unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül de iki gence minyatür otobüs hediye etti.

Doğum günleri kutlandı

Mustafa Kart ve Sırrı Can Sümer'e Başkan Muhittin Böcek, bir sürpriz yaparak doğum günü pastası gönderdi. Barbaros Çay Bahçesi'nde Başkan Böcek'in misafiri olan iki gencin doğum günü kutlandı. Bir süre burada dinlenen Mustafa ve Sırrı Can'ın tramvaya binme isteği de yerine getirildi. Tramvaya binen engelli bireylerin mutlulukları gözlerinden okunurken, iki genç heyecan dolu bir yolculuk yaptı. Antalya'yı adım adım gezen iki genç, gün boyu unutulmaz bir gün yaşadı.

Mustafa Kart'ın annesi Perihan Kart, Mustafa'nın otobüse binmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Mustafa'nın dayısının oğlunun çektiği bir video Başkan Muhittin Böcek'e ulaştırılmış. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi bizimle iletişime geçti. Bizim için çok güzel bir gün düzenlediler. Oğlum engelli olduğu için kendi başına gezemiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bizi önemseyip, böyle bir sürpriz yapmalarından dolayı çok mutlu olduk. Muhittin Başkan'a çok teşekkür ederim" dedi.

"Bugün bizden mutlusu yok"

Sırrı Can Sümer'in annesi ise Ayşe Sümer ise düşüncelerini şöyle aktardı; "Böyle değerli hissetmek çok güzel bir duygu. Bugün sadece çocuklarımıza özel olarak bir otobüsle şehri geziyoruz. Çocuklarımız otobüsü ve yolculuğu çok seviyor. Bu istekleri ve arzuları yerine getirildi. Başkan Muhittin Böcek bu düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz. Bizden mutlusu yok."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların daha kolay şekilde toplu taşıma aracı kullanabilmesi için birçok imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerinde, engelli vatandaşlar ve engelli yakınlarına yönelik olarak ücretsiz biniş hakkı bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelli Arkadaşların Şehir Turu Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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