Engelli Bilim İnsanı İşten Çıkarıldı

NEW ABD'de yaşayan Türk bilim insanı doğuştan engelli Dr. Koray Doğan Kaya, uzun zamandır çalıştığı ABD Ulusal Sağlık Enstitüsündeki (NIH) görevine, yasalara aykırı şekilde çok kısa bir süre içinde son verildiğini belirtti.

Trump yönetiminin ABD federal kurumlarındaki işten çıkarmaları, ABD'de bulunan ve doğuştan serebral palsi ile yaşayan Türk bilim insanı Kaya'yı da etkiledi.

Bilkent Üniversitesi'nden moleküler biyoloji bilim alanında doktorasını tamamladıktan sonra Virginia'da post-doktora çalışmaları yaptığını belirten Kaya, AA muhabirine, şu an Maryland eyaletinde bilim insanı olarak hayatını sürdürdüğünü, NIH bünyesinde taşeron bir sözleşme kapsamında bilimsel araştırmalar yürüttüğünü aktardı.

Kaya, 2013'ten bu yana NIH'de biyolojik verileri aygıtlara anlamlı bir şekilde yerleştirme, bu konuda algoritmalar geliştirme ve uygulama üzerine çalıştığını, bu konuda internet portalları ve aplikasyonları geliştirdiğini söyledi.

Ancak geçen hafta gelen bir telefonla NIH ile sözleşmesinin 25 saat içinde iptal edildiğini öğrendiğini belirten Kaya, "Önce telefonun benim bazı taleplerim üzerine geldiğini düşündüm. Çünkü kritik bir sağlık sürecindeyim. Aralık'ta ameliyat oldum ve yeni yeni iyileşmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Kaya, telefondaki kişinin kendisine aramanın iş performansıyla ilgili olmadığını, NIH ile olan sözleşmesinin iptal edileceğini bildirdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu benim sağlık sigortam olmayacağı anlamına geliyor ve özel durumumdan dolayı bu ABD yasalarının ihlalidir. Çünkü ben özel gereksinimli birey kategorisinde bir sağlık durumuna sahibim, bundan dolayı işten çıkarılmam daha uzun süreli bir bildirim gerektiriyor. Bu açıkça yasaların ihlalidir. Ben hakkımı mahkemede arayacağım."

Kaya, Trump yönetimi döneminde başlatılan istihdam azaltma süreci kapsamında, makul bir süre verilmeden ve engellilik durumu dikkate alınmadan ani şekilde işten çıkarılmasının, ABD'deki Engellilik Yasası (ADA) ve Rehabilitasyon Yasası kapsamında korunan temel haklarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizdi.

İşten çıkarılma sürecine karşı "sadece kendi yaşadığı hak ihlali" için değil, tüm engelli bireyler adına mücadele edeceğini belirten Kaya, "Amacım, bağlı olduğum kurumlara zarar vermek değil, engelli bireylerin iş hayatında eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamak ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmektir. Beklentim, bu hak gaspının bir an önce sona ermesidir." ifadelerini kullandı.

Kaya, doğuştan engelli olduğu için işten çıkarılma sürecinin en az 90 gün önceden bildirilmesi veya başka bir iş bulana kadar beklenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de yasal oturum izni yeşil kartla bulunan ve alanında birçok üstün başarı ödülleri kazanan Kaya'nın evinden iş bilgisayarı ile kimliğinin NIH adına kurye ile alınması anları da AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kaya, iş bilgisayarını ve kurum kimliğini teslim almaya gelen kuryeye bu eylemi kabul etmediğini ve bu işlemin rızası dışında gerçekleştiğini belirten protesto metnini imzalattı.