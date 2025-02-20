Engelli Çocuklara Dalış Eğitimi - Son Dakika
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Engelli Çocuklara Dalış Eğitimi

Engelleri Dalışla Aşma Grubu, 'Dalmak Özgürlüktür' projesi kapsamında 23 Şubat'ta 10 engelli çocuğa dalma eğitimi verecek. Proje, çocukların su ile etkileşimde bulunarak engellerini aşmalarını hedefliyor.

20.02.2025 11:48  Güncelleme: 12:07
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(ANKARA) - Engelleri Dalışla Aşma Grubu (EDAG), "Dalmak Özgürlüktür" projesi kapsamında, 23 Şubat Pazar günü, 10 engelli çocuğa dalma eğitimi verecek.

"Dalmak Özgürlüktür" projesi, engelli çocukların suyun özgürleştirici etkisini deneyimlemelerini sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak EDAG tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında, engelli çocukların suyla buluşarak kısa süreliğine de olsa engellerini aşma fırsatı elde etmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında 23 Şubat Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çankaya Belediyesi ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla saat 10.00'da, Mamak Mesut Akgül Spor Kompleksi'nde 10 çocuğa dalış eğitimi verilecek.

Etkinlik günü, 10 çocuğun ulaşımı belediyeler tarafından tahsis edilen otobüslerle sağlanacak. Çocuklar etkinlik alanında eğitimi verecek olan gönüllüler tarafından karşılanacak. Program çocukların suya alışmalarını sağlamak amacıyla oyunlar oynayarak ve yüzme çalışmaları yaparak başlayacak. Çocukların suya ulaşmasının ardından dalış aşamasında, Engelli Dalıcı Eğitmeni Süleyman Elmaslar çocuklara yardımcı olacak. Her bir çocuk için üç gönüllü desteği sağlanarak tüplü dalış gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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