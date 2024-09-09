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Engelli Bireyler İçin Yeni Projeler

Engelli Bireyler İçin Yeni Projeler

Sapanca'da yaşayan fiziksel engelli Cemil Ertuğ, Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı olarak görev yaparken, ilçeye 'Engelsiz Kafe' açarak engelli bireylerin sosyalleşmesine ve el becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ertuğ, hedefinin ise Sağlık Bakanlığına bağlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile engelli ailelerinin çocuklarını bırakabileceği bir sosyal tesis kazandırmak olduğunu belirtti.

09.09.2024 11:36
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fiziksel engelli Cemil Ertuğ (40), yaklaşık 25 yıl önce kurduğu Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını yürütüyor. Engelli bireylerin yardımına koşan, ilçeye 'Engelsiz Kafe' kazandıran Ertuğ, "Hedefim Sağlık Bakanlığına bağlı her yaştan engelli vatandaşımızın faydalanabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile hemen yanında engelli ailelerinin çocuklarını rahatlıkla bırakıp günlük işlerini yapabileceği sosyal tesisi ilçeye kazandırmak" dedi.

Sapanca ilçesinde yaşayan, doğuştan fiziksel engelli olan Cemil Ertuğ, 25 yıl önce Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Derneğin kurulduğu günden bu yana başkanlık görevini de sürdüren Ertuğ, engelliler için geçen yıl Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediyesi'nin de desteğiyle ilçeye 'Engelsiz Kafe' açtı. Engelli bireyler kafede hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de el becerilerini geliştirdikleri takı, halı dokuma gibi çeşitli kurslarda yaptıkları ürünleri burada satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Ertuğ, Sağlık Bakanlığı'na bağlı her yaştan engelli vatandaşların faydalanabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile hemen yanında engelli ailelerinin çocuklarını rahatlıkla bırakıp günlük işlerini yapabileceği sosyal tesisi ilçeye kazandırmayı hedefliyor.

Cemil Ertuğ, "Kafemize gelen engelli bireylerimiz burada hem sosyalleşiyor hem de kaymakamlık tarafından kafemizde verilen takı, halı dokuma ve çeşitli kurslar ile el becerilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri satarak da aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Burada mutlular. Çok güzel bir ortam oluştu. Hep beraber bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığına bağlı her yaştan engelli vatandaşımızın faydalanabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, hemen yanında engelli ailelerinin çocukları rahatlıkla bırakıp günlük işlerini yapabileceği sosyal tesis bu ilimiz ve bölgemizde yok. Ülkemizde üçüncü olacağız inşallah. Benim tek hayalim bu projedir. Bu projem için yetkililerden, devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

'NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK VE GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Web Tasarımı ve Programlama Bölümü mezunu olan yönetim kurulu üyesi Rabia Çelik arkadaşları ile birlikte dernekte vakit geçirmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Dernekte takı kursu, halı dokuma ve benzeri kursları alıyoruz. Ayrıca ayda bir kez psikolog seminerlerimiz oluyor. Burada arkadaşlarımızla birçok şey öğrendik. Hayata kazanılmayı, saygı görmeyi, yeteneklerimizin keşfedilmesini öğrendik. Biz de saygı görmeyi hak ettiğimizi, birçok şeyi başarabildiğimizi ve kendimizi kanıtlamayı öğrendik. Çok şeyler başardık, yeteneklerimizi fark ettik ve birçok yerde adımızı duyurduk. Burada halı dokuduk. Takılar yaparak kendimizi ispatlamayı ve hayata adım atmayı öğrendik. Birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizi birçok şekilde gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diğer dernek üyesi Samet Kıvırıcı ise, "Yöneticilerimiz sayesinde burada gerçekleştirilen aktiviteler sayesinde güzel vakitler geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'" dedi.

Kaynak: DHA

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