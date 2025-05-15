Engelli Gençler Bir Günlüğüne Asker Oldu

Burdur'da asker olma hayali kuran 14 engelli genç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda temsili asker uğurlaması düzenlendi.

Ellerine kına yakılan gençlerin boyunlarına Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerince ay yıldızlı "O Şimdi Asker" yazılı şallar takıldı.

Asker duasının ardından engelli bireyler, aileleri, protokol üyeleri, muharip gaziler ve diğer katılımcılar, davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Engelli Batuhan Kamil Çiçek, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Çiçek'in annesi Esma Çiçek de duygusal bir an yaşadığını ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Engelli annesi İlknur Acar ise oğlunun en büyük hayalinin askere gitmek olduğunu belirterek, "Özel çocuk oldukları için bunun imkansız olduğunu biliyorduk. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığına teslim olan gençler, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.