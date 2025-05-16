Engelli Gençler Üniforma Giydi

Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığınca Engelliler Haftası çerçevesinde Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, askeri üniforma giyen gençler, yemin etti.
Yapılan konuşmaların ardından, engelli bireylere terhis belgeleri takdim edildi.
Tören, şiir dinletisi ve askeri bando konseri ile sona erdi.
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