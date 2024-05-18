Engelli Gençlere Evlilik Kredisi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Gençlere Evlilik Kredisi Desteği

Engelli Gençlere Evlilik Kredisi Desteği

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile ve Gençlik Fonu'ndan engelli bireylerin yaş sınırı olmadan faydalandırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulundu. KDK'nin kararında, engelli bireylerin hukukun öncelikli konusu olduğu ve özel olarak korunmalarının Anayasa ile yasalarda açıkça güvence altına alındığı belirtildi. Kararda, evlenecek gençlere yönelik destek projesinde engelli bireyler için yaş şartının kaldırılması ve bu hakkı yaş şartından dolayı kullanamayan engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

18.05.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 18-29 yaş arası evlenecek gençlere kredi desteği sunulması adına hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'ndan, engelli bireylerin yaş sınırı olmadan faydalandırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Engelli bir kişi, aile kurma yolunda ilk adımı atacak 18-29 yaş arası gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunulmasına ilişkin Aile ve Gençlik Fonu projesinden, engellilerin yaş şartı aranılmadan yararlandırılması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, pozitif ayrımcılık kapsamında, fondan, engellilerin yaş şartı olmadan yararlandırılmaları adına başvuru kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, engelli bireylerin hukukun öncelikli konusu olduğu ve özel olarak korunmalarının Anayasa ile yasalarda açıkça güvence altına alındığı kaydedildi.

Engelliler Hakkında Kanun'un 4. maddesinde, "Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri için erişilebilirliğin sağlanması esastır." hükmüne yer verildiği hatırlatılan kararda, "Kanunun diğer ilgili maddelerinde de engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması amacıyla devletin gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"Anayasa'da engelli bireyler lehine getirilecek pozitif hükümlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı açıkça belirtilmiştir." tespitine yer verilen kararda, engellilere yönelik hizmet ve yardımların sosyal adaletin gereği olduğu vurgulandı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Evlenecek gençlere yönelik destek projesinde engelli bireyler için yaş şartının kaldırılması ve bu hususta söz konusu projeye ait düzenlemelerin revize edilmesi ve böylece bu hakkı yaş şartından dolayı kullanamayan engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekli görülmekte olup, tüm engellilerin yaş şartı olmaksızın proje kapsamındaki destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunabilmelerinin sağlanmasının hakkaniyete uygun bir işlem tesisine ve ayrıca söz konusu işlemin bu haliyle hakkın özünü koruyucu, kişisel farklılıkları dikkate alan ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik bir uygulamaya imkan sağlayacağı kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA

Gençlik, Engelliler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Gençlere Evlilik Kredisi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Gençlere Evlilik Kredisi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement