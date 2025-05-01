Engelli İstihdama Teşekkür belgeleri

Yalova Valisi Hülya Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yasal yükümlülüklerin üzerinde engelli personel çalıştıran iş yerlerini ziyaret ederek belgelerini verdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde belirlenen işyerlerini ziyaret eden Vali Kaya, kentin istihdamına ve emek piyasasına katkı sunan firma temsilcileri ve çalışanlarla bir araya geldi.

Özellikle engelli istihdamında yasal yükümlülüklerinin üzerinde kontenjan fazlası personel çalıştıran engelli dostu işyerlerine teşekkür belgelerini veren Kaya, engellilerin iş gücüne katılımına verdikleri destekten dolayı işverenlere teşekkür etti.

Örnek yaklaşımların diğer firmalara da ilham olmasını temenni eden Vali Kaya, buradan şekerleme üretimi alanında yatırım yapan bir işletmeye de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Vali Kaya'ya, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, SGK İl Müdür Yardımcısı Dursun Işık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin eşlik etti.