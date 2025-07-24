Engelli Kadına Şiddet: Bakanlıktan Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tekerlekli sandalyedeki engelli kadının Erzurum'da üst kat komşuları 5 erkek tarafından darbedildiği olaya ilişkin, "Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Erzurum'da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.