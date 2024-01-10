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Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri Başladı

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih alımına başladı. Tercih işlemleri 19 Ocak Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri Başladı
10.01.2024 - 15:37,
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 19 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA
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