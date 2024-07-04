Engelli Kimlik Kartı Başvurusu E-Devlet Üzerinden Yapılıyor - Son Dakika
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Engelli Kimlik Kartı Başvurusu E-Devlet Üzerinden Yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet üzerinden engelli kimlik kartı başvurusu hizmeti sunmaktadır. Ağustos 2021'den bugüne kadar 234 bin 588 kişi bu hizmetten yararlanarak engelli kimlik kartını almıştır. Başvurular, vatandaşların fotoğraf, kimlik bilgileri ve engelli sağlık raporunun dijital ortamda paylaşılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Engelli kimlik kartı sahipleri, toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme, vergi muafiyeti, indirimli uçak bileti gibi birçok avantajdan faydalanabilmektedir.

04.07.2024 11:07
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için e-Devlet üzerinden vermeye başladığı engelli kimlik kartı başvurusu hizmetinden, Ağustos 2021'den bugüne 234 bin 588 kişi yararlanarak kartını aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998'den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı veriliyor.

Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021'den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda bugüne kadar 234 bin 588 kişi e-Devlet'ten başvuru yapıp engelli kartı sahibi olurken, 4 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Vatandaşlar engelli kimlik kartına "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu" linkinden başvuruda bulunabiliyor.

Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından, engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor.

Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin müracaat esnasında beyan ettikleri ya da MERNİS'te kayıtlı adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor.

Engelli bireyler, ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneğiyle müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

Kimlik kartı engelli vatandaşlara birçok imkan sağlıyor

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandıkları toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yollarının tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor.

Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.

Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarını ücretsiz ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor.

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5'i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kurayla belirleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Kimlik Kartı Başvurusu E-Devlet Üzerinden Yapılıyor - Son Dakika

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