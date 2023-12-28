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Engelli kişi eski eşini ateş ederek yaraladı - Son Dakika
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Engelli kişi eski eşini ateş ederek yaraladı

Fatih'te yürüme engelli bir kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Engelli kişi eski eşini ateş ederek yaraladı
28.12.2023 - 11:19,
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FATİH'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli Mehmet Ali Gülerli ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü.  Mehmet Ali Gülerli eski eşine 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.  Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak engelli saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokak sakini Gülsen Sayar, " Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Ayvansaray, Bahçe, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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