Engelli Nüfus Oranı %6,9

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus ve konut araştırmasına göre en az bir engeli olan nüfusun oranı yüzde 6,9'dur. Engelli Sağlık Kurulu raporlarını esas alan Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı engelli birey sayısı da yaklaşık 4,5 milyondur" dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Kasapoğlu'nun toplantıyı açmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, milletvekillerini bilgilendirdi. Akar, " Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre engelli bireyler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini yani tahmini 1 milyar olduğunu ifade edebiliriz. Ülkemizde ise TÜİK tarafından gerçekleştirilen nüfus ve konut araştırmasına göre en az bir engeli olan nüfusun oranı yüzde 6,9'dur Engelli Sağlık Kurulu raporlarını esas alan Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı engelli birey sayısı da yaklaşık 4,5 milyondur. Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki çalışmalarımız engellilerin hakların korunması, geliştirilmesi ve uygulamanın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar; koruyucu, önleyici, eğitici ve rehabilite edici çalışmalar, bakım ve destek hizmetleri, incelemeler ve araştırmalar olarak 4'e ayrılıyor. Ulusal dayanak noktalarımız, politikalarımıza dayanak noktası olan 2030 Engelsiz Vizyon Belgemizde ise ülkemizde engellilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yasal kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenlerin hak temelli bir yaklaşım ve güçlü bir koordinasyonla gerçekleştirilmesi için hazırlanan Engelsiz Vizyon Belgesi 2021 yılında ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ARALIK AYINDAN İTİBAREN 3 BİN 856 ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ DÜZENLENDİ'

Engelli Vizyon Belgesi'nde yer alan politikalardan bahseden Akar, engellilerin toplumsal yaşama erişilebilmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Akar, "2014-2024 Aralık ayı itibarıyla 62 bin 100 denetim gerçekleştirilmiştir. Resmi veriler 6 aylık dönemler halinde illerden alınmaktadır. Denetim sonucunda erişilebilirlik standartlarına uygunluğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçları için Erişilebilirlik Belgesi düzenlenmektedir. Aralık 2024 itibarıyla toplam 3 bin 856 Erişilebilirlik Belgesi düzenlenmiştir. Denetim sonucu erişilebilirlik belgesi alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları ile bakanlığımız tarafından erişilebilir olduğu belirlenen basılı ve dijital yayınlar ile görsel materyallerde logo kullanılabilmektedir. Farkındalık, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için Erişilebilirlik Kılavuzu, erişilebilirlik animasyon filmi yayınlanmıştır ve Erişilebilirlik Destek Projesi (ERDEP) yaygınlaştırma projeleri uygulanmıştır. Erişilebilirlik mevzuat ve standartlarının uygulanması için farklı hedef gruplara yönelik 29 binden fazla yönetici ve teknik personele erişilebilirlik eğitimleri verilmişti" diye konuştu. Akar ayrıca TBMM web sitesinin engelliler için erişebilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ekledi.

'İSTANBUL'DA 5 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ'

Akar engellilerin sosyal hayata erişebilmeleri için pek çok ulaşım aracını ücretsiz kullanabildiğini kaydetti. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun, 'Bu ulaşım konusunu da ayrıca ele almamız lazım. Bu alanda da sıkıntılar, talepler geliyor, belediyeler üzerinden ödeme yapılıyor' sözleri üzerine Akar, "Oradaki aksaklıklarla ilgili şöyle bir durum var: Biz belediyelere ödeme yapıyoruz, belediyeler kendilerine kayıtlı olan o ay ki güncel halk otobüslerine ödeme yapıyor. Ancak şu anda biz ödemeleri yaptığımız halde, bazı belediyeler, büyükşehir belediyelerinde yaklaşık bir buçuk yıldan beri halk otobüsleri sahiplerine ödeme yapılmayan durumlar söz konusu. Yani İstanbul'da herhalde 5 milyar lirayı geçti galiba, değil mi?" dedi.