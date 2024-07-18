Engelli ve Öksüz/Yetim Çocuklara Verilen Muhtaç Aylığı Artırıldı - Son Dakika
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Engelli ve Öksüz/Yetim Çocuklara Verilen Muhtaç Aylığı Artırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşlara ve öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 liraya yükseltildi. Daha önce 4 bin 763 lira olan aylık miktarı, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklar için belirlendi. Şu anda 2 bin 645 engelli ve 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk bu muhtaç aylığından faydalanmaktadır.

18.07.2024 18:55
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, engelli vatandaşlara, öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarının 5 bin 683 liraya yükseltildiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 bin 763 lira olan, muhtaç durumdaki yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile anne veya babası hayatta olmayan öksüz/yetim çocuklara verilen muhtaç aylığı miktarı 5 bin 683 lira olarak belirlendi.

Muhtaç aylığından 2 bin 645 engelli ile 3 bin 96 öksüz/yetim çocuk faydalanıyor.

Kaynak: AA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

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