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Engelliler Haftası Mücadele Haftasıdır

Körler Federasyonu, Dünya Engelliler Haftası'nda sorunları vurguladı, kutlama değil mücadele diyor.

11.05.2025 12:16
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(ANKARA) - Türkiye Körler Federasyonu ve üye dernekler, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında, siyasi yetkililerden gelen kutlama mesajlarına karşı ortak basın açıklaması yayımlayarak, haftayı bir kutlama değil, mücadele haftası olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Türkiye Körler Federasyonu ve üye dernekler, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Dünya Engelliler Haftası'nda, "her yıl olduğu gibi bu yıl da engelli kardeşlerimiz" ifadeleriyle başlayan övgü dolu konuşmaların yapıldığı, ancak gerçeklerin sahadaki tabloyla örtüşmediği belirtildi.

Derneklerin, engellilerin, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal güvenliğe, ayrımcılıktan erişilebilirliğe kadar çok sayıda kronik sorunla mücadele ettiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşsiz, muhtaç ağır engelliler ve evde bakım hizmetinden yararlananlar için ödenen aylıklar harçlık düzeyine düşmüştür. Bu sembolik desteklerden yararlanan pek çok engellinin aylıkları kesilmiştir ve faizi ile birlikte geri istenmektedir. Hatalı özel eğitim politikaları nedeniyle engelli okulları öğrencisiz, eğitim yaşındaki çok sayıda engelli ise okuldan yoksun durumdadır. Koşulları hazırlanmadan yapılan kaynaştırma eğitimi adeta 'kaynatma eğitimi'ne dönüşmüştür. Korumalı iş yeri düzenlemesi lafta kalmıştır. Noterlerde görme engellilerin tanık zorunluluğu olmadan imza hakkı hala tanınmamaktadır.

Adli makamlara yapılan şikayetler takipsizlikle sonuçsuz bırakılmaktadır. Kentlerimiz, kasabalarımız fiziki engellerle, ölüm tuzaklarıyla doludur. Engellilerin toplumsal ve siyasal yaşama katılımı için lehte düzenlemelerden ısrarla kaçınılmaktadır. Engellilerin ulaşımını kolaylaştırmak için 5 yılda bir ÖTV muafiyetli araç almasına ilişkin süre 10 yıla çıkarıldığı gibi, alınacak araçların limiti ve en az %40 yerli olması koşulları neredeyse bu hakkı kullanılamaz duruma getirmiştir. Örnek kabilinden belirttiğimiz bu sorunların tümünü anlatmaya bir basın açıklamasının değil, bir kitabın dahi sayfaları yetmez.

Bizler Türkiye Körler Federasyonu ve üye dernekler olarak bu koşullarda engelliler haftasını kutlama değil, sorunlarımızın ve mücadelemizin dile getirileceği bir hafta olarak görüyoruz. Hükümeti, Meclisi, siyasal partileri ve yerel yönetimleri üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Zaten sınırlı olan haklarımızın gasp edilmesine karşı sessiz kalmayacağımızı, örgütlülüğümüzü ve birlikteliğimizi güçlendirerek hak temelli mücadelemizi yükselteceğimizi ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası Mücadele Haftasıdır - Son Dakika

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