Engelliler Haftası'nda Basketbol Maçı - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Basketbol Maçı

Engelliler Haftası\'nda Basketbol Maçı

Kayseri'de engelliler için düzenlenen etkinlikte, kamu kurumları müdürleri tekerlekli basketbol oynadı.

03.12.2024 22:46
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Kayseri'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile kamu kurumlarının müdürleri basketbol maçı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Talas Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, eğlenceli zaman geçirmek için bir araya geldiklerini bildirdi.

Yaptıkları etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini belirten Çıngır, bakanlık olarak engellilerin sosyal hayata uyumu, iş gücüne katılımları ve rehabilitasyonları noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından İstikbal Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altındaki gençler halk oyunları ve dans gösterileri sundu.

Etkinlik kapsamında, Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mahmut Kök ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Emin Keleş'ten oluşan takımla maç yaptı.

Kurum müdürlerinin tekerlekli sandalyeye oturarak katıldığı müsabakayı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8-2 kazandı.

Vali Yardımcısı Erkaya, galibiyet sevinci yaşayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na kupa takdim etti.

Etkinliğe katılan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da oyunculara madalya verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Basketbol Maçı - Son Dakika

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