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Engelliler Temsili Askerlik Yaptı

Kırşehir'de 20 engelli, Engelliler Haftası'nda yemin ederek temsili askerlik heyecanı yaşadı.

16.05.2025 19:19
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KIRŞEHİR'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 20 engelli, İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 20 engellinin temsili askerlik yapması için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Askerler tarafından karşılanan engellilerin ilk olarak kayıtları yapıldı. Sonrasında tıraş edilen engellilere komando kıyafetleri giydirildi. Ardından engelliler için yemin töreni yapıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Bugün burada, yüreklerimizi gurur ve onurla dolduran çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen Temsili Askerlik Töreni vesilesiyle, kutsal vatan hizmetini sembolik de olsa yerine getirmek üzere burada bulunan özel gereksinimli evlatlarımızı ve onların kıymetli ailelerini en içten duygularımla selamlıyorum. Anayasamızda belirtildiği üzere vatan hizmeti her Türk vatandaşının hakkı ve ödevidir. Bu temel anlayış doğrultusunda, engelli vatandaşlarımızın da bu kutsal görevi temsilen yerine getirebilmeleri için her yıl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 'Temsili Askerlik Uygulaması' düzenlenmektedir. Bugün burada, gururla asker üniformasını giyen gençlerimiz, bir günlüğüne de olsa Mehmetçik olmanın onurunu yaşamaktadır. Bu anlamlı gün, sadece bir üniforma giymekten ibaret değildir; aynı zamanda 'Vatan söz konusuysa biz de buradayız!' diyen güçlü bir inancın ifadesidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/Kırşehir,

Kaynak: DHA

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